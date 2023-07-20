СБУ задержала в Днепре чиновницу 'Укрзалізниці', которая помогала РФ готовить удар по логистическим путям ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Днепре чиновницу "Укрзалізниці", которая помогала оккупантам готовить воздушный удар по логистическим путям Сил обороны. Российские военные привлекли ее к сотрудничеству в начале 2023 года.

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Об этом 20 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, чиновница местного подразделения "УЗ" по указанию куратора – кадрового российского военного, находившегося на оккупированной Донетчине – собирала разведданные о местах базирования украинских войск на территории Днепра.

Эти данные требовались врагу для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.

К счастью, СБУ сработала на опережение – предательницу вовремя разоблачили и задержали по месту ее жительства.

Правоохранители выяснили, что вражеская информатор была на "прямой" связи с куратором. В поле зрения спецслужбы РФ она попала из-за активности в российских пабликах, где предлагала помощь оккупантам.

Для сбора разведданных предательница объезжала Днепр на общественном транспорте и скрыто фотографировала объекты.

Во время обыска дома у задержанной был обнаружен телефон, который она использовала для связи с куратором.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении, сейчас она под стражей. Женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Николаевщине СБУ задержала агентку РФ, которая по заданию ГРУ пыталась установить точные координаты военно-гражданские администрации и подразделения ВСУ, а также время, когда в там находится максимальное количество людей.

– СБУ задержала контрактницу ВСУ, которая "сливала" данные об украинских БПЛА на правобережье Херсонщины. Женщина выполняла боевые задания на передовой.

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