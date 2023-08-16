СБУ задержала в Николаеве двух чиновниц облэнерго, которые отрицали существование Украины и ждали оккупантов

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух должностных лиц АО "Николаевоблэнерго", которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины, а также публично оправдывали войну против Украины. Фигурантками оказались руководительница одного из подразделений предприятия и ее заместительница.

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Об этом 16 августа сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, обе чиновницы в разговорах с коллегами отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на ее полный захват российскими оккупантами (фото и видео размещены внизу новости).

Также они оправдывали ракетные удары по Одессе и призвали к массовому убийству украинцев, которые оказывают сопротивление агрессору, рассказали в СБУ.

В частности, фигурантки надеялись на быструю оккупацию Киева, всего Донбасса и Николаевщины и даже делали собственные прогнозы по "срокам".

Следователи СБУ сообщили обеим о подозрении по ч. 1 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и ч. 3 ст. 436-2 ("оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины"). Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ совместно с ГБР задержали агента РФ, который хотел присоединиться к ДШВ ВСУ. "Крот" должен был сливать позиции украинских десантников на фронте.

– В Херсоне разоблачили местного жителя, который "передал" оккупантам Херсонский филиал "Укрпочты" и успел поруководить фейковым ведомством под российским названием.

– СБУ также задержала информатора России, который собирал разведданные о расположении ВСУ возле фронтовой линии в Донецкой области. В частности, он отслеживал позиции украинской артиллерии недалеко от Авдеевки.

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