СБУ задержала пособника оккупантов, передавшего врагу филиал 'Укрпочты' в Херсоне. Фото

В Херсоне разоблачили местного жителя, который помогал врагу во время временной оккупации города. Он не только "передал" захватчикам Херсонский филиал "Укрпочты", но и успел поруководить фейковым ведомством под новым, российским названием.

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За помощь стране-агрессору украинцу грозит 12 лет тюрьмы. Об этом информирует Служба безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что херсонец на период российской оккупации облцентра согласился возглавить так называемый юротдел государственного унитарного предприятия "Почта Херсон" РФ".

На такой "должности" он выполнял задания от гауляйтера Владимира Сальдо по поводу "русификации" местной дирекции АО "Укрпочта". В частности, злоумышленник самостоятельно разработал "документацию" для незаконной передачи россиянам материальной базы филиала.

Также предатель помогал подключать оккупационные органы государства-террориста РФ в украинскую систему почтовой связи в Херсоне.

После освобождения города сторонник оккупантов пытался скрываться от правосудия, но его быстро вычислили сотрудники СБУ. В настоящее время он находится под стражей.

Мужчине инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне был задержан коллаборант, который помогал оккупантам проводить массовые репрессии в отношении земляков. Более того, предатель и сам участвовал в пытках украинцев.

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