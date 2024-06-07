Завербовала сына и дочь: СБУ задержала депутатку с Хмельнитчины, работавшую на ФСБ. Фото

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную агентку российской ФСБ. Предательница – депутатка одного из местных советов – не только согласилась работать на врага сама, но и завербовала двух своих взрослых детей.

На собственном автомобиле они под видом семейных поездок ездили по области, выискивая места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением. Подробности раскрыли в СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала агентурную группу ФСБ, которая действовала на Хмельнитчине. В состав вражеской ячейки входила депутатка местного совета и двое ее детей: 42-летний сын и дочь, которой исполнилось 37 лет. По указанию российской спецслужбы агенты пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих регион. Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ", – рассказали в спецслужбе.

Сбор разведданных для врага семья изменников совершала под видом семейных поездок. На собственном автомобиле они катались по области, скрыто фотографировали нужные объекты и отмечали их расположение на Google-картах.

"Полученную информацию депутатка-предательница обобщала, а затем в форме агентурного "отчета" направляла через мессенджер своему куратору из ФСБ", – рассказали в СБУ.

Все это семья предателей делала за деньги: вознаграждение за выполненные задания получали на банковскую карту дочери депутатки.

Внимание СБУ предатели привлекли на начальном этапе работы на противника. Задержали всех троих с поличным: они шпионили за группами ПВО.

"По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы депутатка попала в начале этого года из-за своей прокремлевской активности в "Одноклассниках". После вербовки женщина привлекла к преступной деятельности своих сына и дочь. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч . 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", – говорится в сообщении.

Все трое находятся под стражей. Из тюрьмы они могут и не выйти: деяние депутатки и ее детей влечет пожизненное лишение свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, СБУ за последние 2 месяца поразила нефтеперерабатывающие мощности России, которые приносят врагу 55% экспортной выручки. Такой ущерб агрессору нанесли воины ЦСО "А".

Также в течение 2023 года центр спецопераций СБУ уничтожил более 500 российских танков.