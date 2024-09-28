СБУ задержала топ-менеджера 'Энергоатома' на взятке: подробности и фото

Сотрудники Службы безопасности задержали топ-менеджера НАЭК "Энергоатом" по подозрению в вымогательстве взятки. Чиновник якобы требовал 100 тысяч гривен неправомерного вознаграждения за "схемы" с поставками топлива.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По информации OBOZ.UA, разоблачили в коррупции директора по контрольно-ревизионной работе "НАЭК "Энергоатом" Александра Скопыча.

Как отметили в СБУ, чиновник компании требовал деньги от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

"Задокументировано, что в обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт. Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тыс. грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран", – рассказали правоохранители.

В СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн гривен.

Как уточнила Киевская городская прокуратура, к 48-летнему чиновнику "Энергоатома" обратился представитель частного общества с просьбой помочь в получении оплаты от одного из входящих в состав НАЭК горно-обогатительных комбинатов.

"Должностное лицо пообещало решить этот вопрос с руководством комбината за 100 тыс. гривен. В случае непредоставления денег он заявил, что поспособствует, чтобы заключенный договор не был оплачен ни в коем случае. Поэтому предприниматель был вынужден согласиться на эти условия", – добавили в прокуратуре.

В НАЭК "Энергоатом" подтвердили факт задержания своего топ-менеджера и заявили, что имеют "нулевую толерантность к коррупции".

Ни силовики, ни "Энергоатом" не назвали задержанного по имени.

Согласно открытым данным, именно Александр Скопыч является директором по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома". До этого, с 2016 по 2019 годы он работал в Нацагентстве по предотвращению коррупции.

В декларации за 2020 год (более "свежих" в открытом доступе нет) Скопыч декларировал только маленькую квартиру (так называемая "малосемейка"), а из доходов всего один миллион гривен зарплаты (за неполный год работы в НАПК) и три тысячи гривен соцвыплат кему ак пострадавшему в результате Чернобыльской катастрофы. При этом в документе также указаны брендовые часы Longines, два автомобиля, валютный счет в банке и т.д.

В настоящее время продолжаются следственные действия. "Энергоатом" пообещал и дальше содействовать следователям в проведении скорейшего и беспристрастного расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева разоблачили четырех "правохранителей", которые, по информации следствия, причастны к похищению и пыткам гражданина Турции. Такими методами фигуранты потребовали у ИТ-специалиста деньги. Причем также 100 тысяч долларов.

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