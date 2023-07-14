СБУ задержала сторонника Путина на Прикарпатье, который пытался расшатать ситуацию в регионе. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Прикарпатье сторонника "русского мира", который администрировал прокремлевскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте". Житель Ивано-Франковской области распространял дезинформацию российской пропаганды о событиях на фронте, а также восхвалял власти РФ.

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Об этом 14 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и продажу наркотиков.

Для маскировки преступлений в сети и массового "разгона" контента мужчина создал несколько анонимных аккаунтов.

"Материалы" для размещения он брал с ресурсов рупоров Кремля. Также он активно оставлял комментарии в группе, создавая видимость массовой поддержки пропаганды и имея возможность удалять сообщения пользователей, отрицавших пророссийские нарративы.

Такие преступные действия создавали угрозу расшатывания ситуации в регионе, отметили в СБУ.

После вторжения РФ предатель поддержал оккупантов и впоследствии решил публично выражать антиукраинские взгляды.

Во время обысков дома у фигуранта обнаружены сим-карты, которые он использовал для входа в анонимные аккаунты, телефон и компьютер с доказательствами преступлений.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Фигурант находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

По данным СМИ, подозреваемого зовут Игорь Вахняк, его задержали в Ивано-Франковске. Был судим пять раз: за кражи, угоны, наркотики и хулиганство. Дважды – в Донецкой области, а также во Львовской, Хмельницкой и Волынской. Вахняк является уроженцем города Дно Псковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала агента ФСБ РФ, который сливал врагу данные о маршрутах ВСУ и количестве техники на Донетчине. Фигурант превратил свой дом в "наблюдательный пункт".

– Служба безопасности сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, корректировавшему ракетные удары РФ по Украине. Z-блогер Сергей Лебедев скрывается от правосудия в оккупированном Донецке.

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