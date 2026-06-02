Катя Помазан
Криминальные новости
СБУ задержала российского агента, который шпионил за оборонными заводами на Закарпатье. Фото
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала на Закарпатье работника местного предприятия, который сотрудничал с российской военной разведкой. Агент не только собирал информацию об оборонных заводах, но и формировал базу данных сотрудников стратегических предприятий для дальнейшего использования спецслужбами РФ.

Также правоохранители изъяли у него оружие и боеприпасы, происхождение которых сейчас устанавливается. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Фигурант отслеживал местонахождение предприятий, выполняющих оборонные заказы на западе Украины, а также пытался получить сведения о номенклатуре и объемах производства их продукции.

Для сбора разведданных он контактировал со своими бывшими коллегами, которые сейчас работают на различных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Во время общения агент представлял свой интерес как профессиональный обмен опытом и расспрашивал о новейших разработках украинской оборонки и привлеченных к ним специалистах.

Следствие установило, что собранную информацию злоумышленник передавал российской военной разведке через своего отца, который проживает в Калининграде и сотрудничает со спецслужбами РФ. В дальнейшем агент планировал трудоустроиться на другое оборонное предприятие для продолжения шпионской деятельности.

Известно, что кураторы обещали предупреждать своего информатора о возможных ударах по объектам, координаты которых он передавал, используя для этого специальные кодовые сообщения в мессенджере.

Сотрудники украинской спецслужбы заблаговременно разоблачили деятельность агента, не допустили его проникновения на новый оборонный объект и приняли меры для защиты потенциальных целей врага. Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который занимался корректировкой вражеских ударов по Полтавской области. Предателем оказался местный безработный.

