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СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
828
СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мер задержала в прифронтовых районах Харьковщины очередного вражеского информатора. Им оказался местный житель, который "сливал" оккупантам направления полетов украинских боевых вертолетов над Купянском.

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Об этом 27 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, фигурант собирал для противника разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск в Купянском районе.

СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото

Больше всего захватчиков интересовали направления полетов армейской авиации Вооруженных сил Украины, в том числе ударных вертолетов.

Также предатель передавал оккупантам маршруты перемещения бронетанковых подразделений ВСУ вблизи линии фронта, а также отправлял фото последствий российских обстрелов местных объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных домов.

СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото

Мужчина контактировал с боевиком одной из оккупационных группировок РФ, воюющей против Украины на востоке. Разведданные передавал в закрытый чат в одном из мессенджеров.

Во время обыска у задержанного изъят телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Он взят под стражу, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото
СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ задержала агента ГРУ РФ, который готовил воздушную атаку на Харьков. Он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования украинских военных, также его интересовали координаты железнодорожных узлов, где осуществляется разгрузка военной техники и боеприпасов ВСУ.

– Во Львове киберспециалисты СБУ разоблачили сторонника "русского мира", оправдывавшего войну РФ против Украины. Им оказался бывший секретарь регионального комитета запрещенной компартии.

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