СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Фото

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мер задержала в прифронтовых районах Харьковщины очередного вражеского информатора. Им оказался местный житель, который "сливал" оккупантам направления полетов украинских боевых вертолетов над Купянском.

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Об этом 27 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, фигурант собирал для противника разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск в Купянском районе.

Больше всего захватчиков интересовали направления полетов армейской авиации Вооруженных сил Украины, в том числе ударных вертолетов.

Также предатель передавал оккупантам маршруты перемещения бронетанковых подразделений ВСУ вблизи линии фронта, а также отправлял фото последствий российских обстрелов местных объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных домов.

Мужчина контактировал с боевиком одной из оккупационных группировок РФ, воюющей против Украины на востоке. Разведданные передавал в закрытый чат в одном из мессенджеров.

Во время обыска у задержанного изъят телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Он взят под стражу, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ задержала агента ГРУ РФ, который готовил воздушную атаку на Харьков. Он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования украинских военных, также его интересовали координаты железнодорожных узлов, где осуществляется разгрузка военной техники и боеприпасов ВСУ.

– Во Львове киберспециалисты СБУ разоблачили сторонника "русского мира", оправдывавшего войну РФ против Украины. Им оказался бывший секретарь регионального комитета запрещенной компартии.

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