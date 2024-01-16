СБУ задержала охранника детсада на Запорожье, который наводил ракеты РФ на дома мирных жителей. Фото

Контрразведка Службы безопасности разоблачила на Запорожье охранника детского сада, который наводил российские ракеты на жилье мирных украинцев. По предоставленным им координатам накануне 2024 года оккупанты обстреляли поселок Степногорск, уничтожив много домов и убив 43-летнего мужчину.

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Агента РФ задержали, за работу на страну-агрессора ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в декабре прошлого года представитель ГРУ ВС РФ дистанционно завербовал жителя Запорожской области, работавшего охранником в детсаду. В поле зрения врага украинец попал через свою знакомую – хористку церкви УПЦ (МП), которая сбежала на временно захваченную часть региона и тоже работает на российскую спецслужбу.

По указаниям куратора мужчина собирал разведывательные данные о местах дислокации и перемещения Сил обороны в Запорожском направлении. Особенно оккупантов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Сам агент также корректировал ракетные удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре Запорожья, из-за чего страдало мирное население.

Сотрудники СБУ задержали предателя в его доме, где во время обыска нашли мобильный телефон, который он использовал для общения с ГРУ через популярный мессенджер.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Он находится под стражей, за совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве СБУ разоблачила фрилансера, которая придумывала антиукраинские фейки для пророссийских Telegram-каналов. Женщина распространяла в интернете провокационные материалы в пользу России.

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