СБУ задержала одного из организаторов незаконного 'референдума' на Луганщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который в 2014 году был одним из организаторов незаконного "референдума" на Луганщине. Последние семь лет от украинских правоохранителей злоумышленник скрывался на территории России.

Спецоперация по его разоблачению и задержанию прошла в городе Новопсков Луганской области. Об этом информирует сайт СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Следствием установлено, что при проведении псевдореферендума относительно "независимости" самопровозглашенной "Луганской народной республики" мужчина возглавлял так называемую избирательную комиссию на Новопсковсщине.

Злоумышленник не только активно включился в организацию фейковых мероприятий. Он также занимался контролем процесса "подсчета голосов" и отправления уже заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Видео дня

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник бежал в Российскую Федерацию.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК и объявили в розыск. Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

В СБУ добавили, что продолжают работу по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного "референдума" в 2014 году на востоке Украины. Сейчас уже более 160 злоумышленников получили судебные приговоры, а еще более чем 60 материалов производств направлены в суды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОДЛО жителям активно выдают российские паспорта. Таким образом оккупанты намерены обеспечить участие украинцев со временно оккупированных территорий в выборах в нелегитимную Государственную думу России, запланированных на сентябрь.