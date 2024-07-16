Скорректировал ракетный удар по Луцкому аэродрому: агент ФСБ получил 12 лет заключения. Фото

На Волыни судебный приговор получил предатель, работавший на ФСБ РФ с 2014 года и корректировавший вражеские обстрелы в начале полномасштабной войны. В частности, по предоставленным им координатам 24 февраля россияне нанесли ракетный удар по Луцкому военному аэродрому.

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Вражеским агентом оказался музыкант местной филармонии, следующие 12 лет он проведет за решеткой. Подробности сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора.

По материалам СБУ и при публичном обвинении прокуроров Волынской областной прокуратуры к 12 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины) осужден 38-летний волынянин, музыкант местной филармонии, который с 2014 года работал на российские спецслужбы. Срок лишения свободы определен с учетом того, что задержанный в марте 2022 года предатель пошел на сотрудничество со следствием.

Еще до начала полномасштабного вторжения он по заданию ФСБ собирал и передавал врагу информацию о Луцком военном аэродроме. В частности, оккупантов интересовали сведения о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, запланированных тренировочных полетах, а также личные данные военных летчиков.

В частности, перед началом полномасштабного вторжения предатель скрыто обошел периметр военного аэродрома на Волыни и обозначил расположенные там технику и объекты на электронной карте.

Подготовленный "отчет" агент направил в ФСБ через заранее отработанный канал связи в запрещенной соцсети "Вконтакте".

В суде было доказано, что именно по предоставленным предателем координатам оккупанты нанесли ракетный удар по Луцкому военному аэродрому.

Уже после прилета он доложил оккупантам о результатах удара по этому и ряду других объектов военной инфраструктуры на территории Волынской области.

Завербовали предателя российские спецслужбы дистанционно, после чего он ездил в Москву для встречи со своим российским куратором и получения агентурных задач. В дальнейшем с ФСБ он поддерживал связь через "связного": кадрового сотрудника одного из региональных управлений ФСБ.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Волынской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по Харькову и Сумщине. Первой оккупанты завербовали женщину, медсестру одного из харьковских медучреждений, а та уже привлекла своего мужа, жителя Ахтырки на Сумщине, который очень хотел повторной оккупации региона.