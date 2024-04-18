СБУ задержала информатора РФ, наводящего российские ракеты и дроны на Днепр. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации задержала очередного информатора РФ, наводившего российские ракеты и беспилотники на Днепр. Фигурант, которым оказался IT-специалист, пытался выследить огневые позиции украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве рассказали, что украинская спецлужба сорвала новые попытки врага получить актуальные разведданные в Днепре.

Российский информатор пытался определить огневые позиции украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, а также фиксировал основные маршруты движения подразделений Вооруженных сил Украины.

Полученные данные он дистанционно передавал одному из известных блогеров партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия", проживающему в России.

Пропагандист выкладывал эту информацию в подконтрольных российской спецслужбе пабликах. В дальнейшем агрессор использовал ее для подготовки ракетно-дроновых ударов по Днепру.

К счастью, СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его преступной деятельности. Были проведены мероприятия по защиты локаций украинских военных и поэтапно задокументирован фигурант для установления личности его "связного" в РФ.

На финальном этапе спецоперации произошло задержание вражеского приспешника. По данным следствия, им оказался IT-специалист, сторонник "русского мира".

Летом 2023 года он начал публиковать в запрещенном "ВКонтакте" сообщения в поддержку путинского режима, чем привлек внимание российского пропагандиста. Тот и предложил айтишнику сотрудничество в пользу страны-агрессора.

Для сбора разведданных фигурант ездил по Днепру в маршрутках, из которых скрыто фотографировал места предполагаемого пребывания или проезда защитников Украины.

Во время обысков у него изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами преступлений. Также зафиксированы переводы из России на его криптовалютный кошелек.

Следователи СБУ сообщили подозреваемому о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фигурант взят под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала на Херсонщине агента России, который работал на врага под видом таксиста. Фигурант наводил дроны оккупантов на позиции Сил обороны и руководство ОВА.

Кроме того, контрразведка СБУ разоблачила мужчину, который намеревался "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой. Фигурантом оказался житель Черкасс. Он надеялся, что его "работу" заметят оккупанты.

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