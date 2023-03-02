Суд признал виновным мэра Полтавы Мамая в растрате: содержал двух домохозяек за средства бюджета

Городской голова Полтавы Александр Мамай признан виновным в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Высший антикоррупционный суд на заседании 2 марта приговорил его к 5 годам лишения свободы за то, что, по данным следствия, он трудоустроил в коммунальное предприятие двух своих домработниц, которые на предприятии не работали, но получали зарплату.

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Это нанесло бюджету города более 570 тыс. грн ущерба, передает "Суспільне". В суде мэр признал свою вину и заключил соглашение с прокурором Специализированой антикоррупционной прокуратуры: обязался перечислить 2 млн грн в фонд United 24 на проект "Армия дронов".

Суд назначил мэру 5 лет лишения свободы с запретом в течение года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. Однако от наказания Мамая освободили с испытательным сроком на один год, поскольку он признал вину и возместил ущерб.

Заседание суда началось в 14:00. Кроме мэра Полтавы, в деле фигурируют еще четверо обвиняемых, это выяснилось из решения, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений.

По данным следствия, в сговоре с директором и бухгалтером КП Мамай трудоустроил на работу на предприятие двух своих домработниц, которые не выполняли своих обязанностей, но получали зарплату.

В суд явились, в частности, сам мэр и бывший руководитель "Института развития города" Татьяна Татарина.

"Признаю в полном объеме (вину. – Ред.). Действительно, позвал к себе в кабинет Татьяну Татарину и попросил ее, чтобы устроила на работу двух моих девушек – Ольгу и Валентину. Это было в начале января 2021 года. Они не работали , а средства получали", – признался в суде Мамай.

Как заявила прокурор, обвиняемые решили заключить соглашение со следствием и признали свою вину. Мамай пообещал, что перечислит 2 млн грн для Вооруженных сил Украины, а нанесенный городу ущерб возместил в бюджет.

"Что побудило меня к этому действию, я до сих пор не могу указать сам себе ответ. Юридически мы все находимся в судебном заседании, а морально виноват во всем только я", – сказал суду мэр Полтавы.

Татарина заключила соглашение с правоохранителями на таких же условиях, сообщает "Суспільне".

Напомним, Александр Мамай также подозревается в разглашении данных о размещении подразделений ВСУ. 15 декабря он сообщил журналистам о расположении новой воинской части в Полтаве.

29 декабря ему объявили о подозрении, а в горсовете провели обыски. Сам Мамай не признает вины. По его словам, данные о ВСУ он получил из незасекреченного письма в мэрию.

При этом еще в 2021 году чиновник был внесен в базу сайта "Миротворец". В эфире телеканала "НАШ" он заявил, что на Донбассе якобы "воюют две сверхдержавы" – США и РФ, а в военном конфликте "брат идет на брата".