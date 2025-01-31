СБУ задержала депутата, заказавшего убийство предпринимателя из Полтавщины: обещал киллеру 20 тыс. долларов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области задержали депутата, который заказал убийство фермера и общественного деятеля. По данным следствия, должностное лицо планировало устранить руководителя местной агрокомпании, чтобы завладеть его бизнесом.

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Об этом сообщается в Telegram-каналах Офиса Генерального прокурора и СБУ, 31 января. Для этого требовалось инсценировать самоубийство предпринимателя.

Для реализации преступного плана депутат привлек своего водителя, пообещав ему денежное вознаграждение – 20 тыс. долларов за физическую ликвидацию агрария. Согласно расследованию, убийство должно было произойти на территории заброшенной насосной станции. Туда депутат пригласил предпринимателя под обсуждение рабочих вопросов.

По замыслу, киллер должен был задушить жертву веревкой, а затем инсценировать его повешение. После убийства заказчик планировал сфальсифицировать документы на корпоративные права компании, чтобы сделать себя доверенным лицом.

Для подготовки преступления злоумышленники встречались только в местах без видеонаблюдения и избегали телефонного общения, пытаясь сохранить конфиденциальность. Однако эти меры не помешали контрразведке СБУ, сработавшей на опережение. Оба подозреваемых задержали "на горячем", когда они как раз перевозили бизнесмена на место запланированной встречи.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили депутату и его водителю о подозрении по ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (организация и соучастие в покушении на умышленное убийство). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 28 января стало известно, что СБУ задержала агентурную группу, руководившую ФСБ России. Злоумышленники готовили ракетные удары по аэродромам, где базируются истребители F-16. Спецоперация состоялась возле одного из военных аэродромов. Двое жителей Кременчуга в возрасте 21 и 22 лет были задержаны во время фотографирования украинских самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, работники СБУ задержали местного жителя, работавшего на российскую ФСБ и передававшему противнику данные о местах базирования украинских бойцов в Днепре. Чтобы собрать информацию, он использовал свою сожительницу, которая бессознательно помогала ему в преступной деятельности.

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