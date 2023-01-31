СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на разведку России в восточных регионах Украины. Фото

Депутата Северского городского совета (Донецкая область) от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" разоблачили на работе на страну-агрессора. Чиновник собирал разведданные о Силах обороны и энергетических объектах региона и передавал информацию России.

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Мужчину задержала Служба безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как оказалось, местный депутат был агентом главного управления генерального штаба РФ (больше известного как ГРУ). С октября 2022 года он собирал данные о дислокации украинских подразделений на территории Бахмутского района.

Также врагу украинец передавал координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Пользуясь этой информацией, оккупанты наносили ракетные удары.

После обстрелов агент выходил на местность, фиксировал последствия и отправлял россиянам отчет (используя анонимные мессенджеры) для корректировки повторных атак.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Он попался на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.

Следствие считает, что российские спецслужбы завербовали депутата, поскольку он общался в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.

Как писал OBOZREVATEL:

– Служба безопасности задержала двух коллаборантов из Луганщины, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию, получили статусы переселенцев и пытались устроиться на работу в государственные учреждения.

– Предателя ранее разоблачили и в рядах СБУ в Запорожской области. Он тайно работал на Россию и проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу спецслужб страны-агрессора.

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