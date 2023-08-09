СБУ задержала депутата из Кропивницкого, занимавшегося рэкетом: деньги выбивали из предпринимателя. Фото

Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета Кропивницкого, возглавлявшего банду рэкетиров. Под его руководством преступники "выбивали" 92 тыс. долларов с местного предпринимателя, с которым у политика общий бизнес.

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"Служба безопасности продолжает системную борьбу с организованной преступностью, которая пытается проникнуть в органы власти и местного самоуправления. В результате спецоперации в Кропивницком нейтрализована преступная группировка рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета", – говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, 92 тыс. долларов потерпевший должен был передать злоумышленникам в уплату несуществующего долга перед главарем банды.

Сотрудники СБУ задержали депутата в Кропивницком во время передачи ему второй части "дани". Перед этим спецслужба задокументировала факт получения первого "транша" от предпринимателя.

В состав банды входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете, рассказали в СБУ.

По указанию депутата, бандиты требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрожали убийством.

Во время обысков дома и по месту работы депутата обнаружена крупная сумма денег наличными, вероятно, полученная преступным путем.

Ему и еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения), решается вопрос взятия под стражу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса генгпрокурора. Расследование продолжается.

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