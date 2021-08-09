СБУ заблокировала канал контрабанды наркотиков в ЕС: изъят 'товар' на 10 млн долларов. Фото

В Одесской области в морском торговом порту "Южный" пограничники обнаружили 50 брикетов кокаина, весом более 60 кг. Задержаны трое членов международной наркогруппировки – граждане Украины, Румынии и Албании, которые организовали поставку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. Отмечается, что груз прибыл в контейнере из Эквадора. Наркотики были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Преступники собирались переправить кокаин контрабандой в страны Европейского Союза. По ценам черного рынка такая партия наркотиков оценивается в 10 млн долларов.

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По факту контрабанды наркотиков в особо крупных размерах открыто уголовное производство. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения. За это преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет (ст. 305 УК).

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, через Украину в страны Европы к онтрабандою пытались провезти 368 кг героина, спрятанного в кирпиче. Наркотики из Ирана попали на территорию Армении. Там их поместили внутрь пустотелого кирпича. Незаконный "товар" грузовиками доставили в Грузию. Далее героин паромом попал в Украину. Здесь героин расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны.