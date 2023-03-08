СБУ заблокировала десятки Telegram-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации: организаторам грозит до 10 лет заключения
В Украине закрыли 26 Telegram-каналов, которые препятствовали законному процессу мобилизации в условиях военного положения. Шести администраторам этих информресурсов может грозить до 10 лет за решеткой.
Блокировкой деструктивных сообществ в популярном мессенджере занимались киберспециалисты СБУ. Детали пресс-служба ведомства раскрыла на официальном сайте в среду, 8 марта.
Указанные Telegram-каналы сообщали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.
В первую очередь, администраторы рассказывали о том, в каких местах сейчас вручают повестки, и призывали военнообязанных скрываться от представителей военкоматов.
Для сбора сведений о локациях авторы "контента" использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей.
"Деструктивные каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, превысившую 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы", – отметили в Службе безопасности Украины.
Там заявили, что в ходе следственно-оперативных действий установлены личности всех организаторов преступной деятельности. Среди них – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.
Правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания фигурантов. Обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий, а также банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за рекламу.
Шести администраторам интернет-ресурсов планируется уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. По этой статье фигуранты могут сесть в тюрьму на строк до 10 лет.
Как писал OBOZREVATEL:
– 8 марта СБУ сообщила, что в Одессе был задержан вражеский информатор. Местный житель в соцсетях публиковал данные о расположении Сил обороны и объектов критической инфраструктуры, а также призывал к уничтожению украинского народа.
– Также СБУ поймала преступника, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровской области.
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