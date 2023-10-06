СБУ вывела из Приднестровья и задержала агента ФСБ, который хотел завербовать сотрудницу ведомства. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную операцию, в ходе которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ РФ. Мужчина пытался создать собственную агентурную сеть на юге нашей страны и завербовать сотрудницу СБУ.

О задержании злоумышленника сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 6 октября, на официальном сайте. Установлено, что фигурант пытался дистанционно привлечь к агентурной деятельности жителей Одесщины, включая местных правоохранителей.

Чтобы задержать подозреваемого на территории Украины, СБУ ввела в его поле зрения сотрудницу Службы безопасности. Мужчина думал, что она согласиться сотрудничать с ним.

Согласно плану, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Благодаря этому российского агента поймали "на горячем".

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Преступником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову и участвовал там в войне на стороне боевиков непризнанной "ПМР".

Он стал снайпером в составе подконтрольного России подразделения "внутренних войск Приднестровья", потом получил "повышение" до командира группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВС России.

Как российский спецназовец участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

В 2014 году он прибыл в Одессу по заданию РФ для совершения массовых беспорядков. Мужчина был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Преступник сбежал в непризнанное Приднестровье. В 2019 году был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком – сотрудниками "министерства государственной безопасности" т.н. "республики" – для выполнения задач ФСБ страны-агрессора. Получил псевдо "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению враждебных задач.

В частности, "Скиф" должен был собирать разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины в прифронтовых районах юга страны.

"Также он планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, выполняемых украинскими спецслужбами в регионе", – рассказала пресс-служба.

Преступника задержали и объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), после чего арестовали. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно СБУ задержала жительницу Белозерского района Херсонской области, которая во время оккупации территории сама предложила российским войскам сотрудничество. Она очень радовалась, когда РФ захватила часть украинской земли, и хотела быть полезной военным преступникам.

– В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку, которая работала на РФ во время оккупации правобережной части Херсонщины.

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