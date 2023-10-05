СБУ задержала коллаборантку в Херсонской области, которая работала бухгалтером на оккупантов: сама предложила помощь. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание жительницы Белозерского района Херсонской области, которая во время оккупации территории по собственной инициативе предложила российским войскам сотрудничества. Она очень радовалась, когда Россия захватила часть украинской земли и хотела быть полезной военным преступникам.

Учитывая, что в прошлом коллаборантка и поклонница диктатора Путина работала бухгалтером, ее назначили на аналогичную должность в больнице, которую превратили в военный госпиталь. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"На этой "должности" вражеская приспешница выполняла указания местного гауляйтера Сальдо по поводу распространения оккупационного режима в регионе. После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили", – указано в сообщении.

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Теперь коллаборантке объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку. Злоумышленница работала на РФ во время оккупации правобережной части тоже Херсонской области.

Также силовики объявили о подозрении украинской вице-чемпионке мира по пауэрлифтингу Диане Гвагвалии. 20-летнюю спортсменку обвиняют в том, что она оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины с использованием средств массовой информации.

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