СБУ установила личность командира артполка РФ, по приказу которого обстреляли Херсон: тогда погибли 11 человек

Служба безопасности Украины установила личность еще одного захватчика, причастного к массированным артобстрелам Херсона и убийству мирных жителей. Командиром военного формирования, отдавшим приказ на обстрел жилых кварталов украинского города, оказался подполковник Дмитрий Жарких, командующий 8 отдельным артиллерийским полком 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Отмечается, что Жарких заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

24 декабря 2022 года российский оккупант отдал приказ на обстрел центральной части Херсона из "Градов", которые базировались на левом берегу Днепра.

Тогда российские террористы попали в жилые дома, магазины, больницу и пункт выдачи гуманитарной помощи в центральной части Херсона. Оккупанты убили 11 мирных жителей, еще 64 получили ранения. Большинство из пострадавших – женщины и пожилые люди.

После такой "победы" Жарких пригласили в Кремль и отметили за террор гражданского населения Украины.

По данным следствия, военный преступник еще в 2014 году активно участвовал в захвате Крыма. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова.

После начала полномасштабного вторжения РФ подчиненные Жарких подразделения были задействованы на южном фронте.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению захватчика к ответственности за преступления против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приговорили к пожизненному заключению оккупанта, который расстрелял авто с семьей в Черниговской области.

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