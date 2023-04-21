СБУ сообщила полковнику ВСУ о подозрении из-за уничтожения аэродрома: названо имя

Служба безопасности Украины 21 апреля сообщила о подозрении военному, действия которого привели к уничтожению аэродрома "Канатово" в Кировоградской области и значительным жертвам. Подозреваемый – бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Сил специальных операций полковник Роман Червинский.

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Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что Червинскому инкриминируется нарушение ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Как свидетельствуют материалы следствия, самовольные действия Романа Червинского привели к ракетным обстрелам россиян аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Военный вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую спецоперацию по похищению российского истребителя – российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Однако в результате враг получил информацию о расположении украинских самолетов и нанес ракетный удар по аэродрому "Канатово".

В результате обстрела украинского аэродрома погиб командир воинской части, а также семеро военнослужащих получили ранения. Ракеты оккупантов уничтожили два и повредили три украинских истребителя, а также девять зданий.

В СБУ подчеркнули, что "операцию" проводили несмотря на возражения и без согласия соответствующих государственных органов.

"СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Спецоперация же таила в себе много рисков", – сказал глава Службы безопасности Василий Малюк.

Малюк также отметил, что скрывающийся от следствия офицер Сил спецопераций Роман Червинский фактически является дезертиром.

"Буквально сегодня объявлено подозрение за превышение служебных полномочий ключевому фигуранту – Роману Червинскому. Потому что человек, ранее любивший давать интервью и заниматься личным пиаром, скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства", – сказал руководитель СБУ.

Василий Малюк сообщил, что ГБР начало уголовное производство и никакие уловки не помогут подозреваемому избежать ответственности

"Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранениям еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ.

В отношении подозреваемого сторона обвинения готовит ходатайство в суд о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, всплыли подробности о "спецоперации" по вербовке российского пилота, которая обернулась жертвами и потерями техники для ВСУ.

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