СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху, обеспечивающему армию РФ патронами для убийства украинцев

Российский олигарх Евгений Гинер получил заочное подозрение из-за финансирования вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Следователи собрали доказательную базу против президента футбольного клуба "ЦСКА" (Москва).

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Расследование касается ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 УК Украины – пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщила Служба безопасности нашей страны на официальном сайте.

"Фигурант входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и непосредственно способствовал Кремлю в решении и ведении войны против Украины", – отметили в ведомстве.

Установлено, что Гинер как владелец российского АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина" после 24 февраля 2022 года дал указание сотрудникам обеспечить бесперебойную поставку патронов для оккупационных сил.

КБАЛ является монополистом в своей сфере. РосСМИ писали, что оно "было и остается единственным в РФ научно-техническим центром развития патронной промышленности". Это предприятие имеет весь цикл изготовления патронов различных калибров и модификаций.

Помимо этого, Гинер через подконтрольных в Украине лиц является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят "Кировоградоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Херсоноблэнерго" и "Севастопольэнерго".

Известно, что в 2019-м Гинер построил в оккупированных Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключил к электросетям РФ. Это создало искусственную энергозависимость украинского полуострова от страны-агрессора.

Более того, подсанкционный олигарх, используя аффилированные коммерческие структуры, владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории Украины.

Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Минюста о конфискации соответствующих российских активов в доход Украины.

Кстати, 63-летний Гинер – уроженец Украины. Он родился в Харькове в 1960 году. В Москву переехал только в 1986-м.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее на Днепропетровщине сообщили о подозрении местному жителю, который призывал Россию наносить ракетные удары по зданиям СБУ и МВД.

– 1 августа стало известно, что СБУ задержала в Николаеве информатора "ручного" блогера ФСБ, корректировавшего удары по Украине. Предпринимательница делилась с врагом кадрами последствий ударов дронов-камикадзе по критической инфраструктуре.

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