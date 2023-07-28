СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему бомбардировкой Мариуполя

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостеву. Он причастен к подготовке и осуществлению полномасштабного вторжения РФ в Украину. Именно по его приказу оккупанты сбрасывали бомбы и ракеты на временно оккупированный Мариуполь в начале большой войны.

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Гостев является командующим 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил России (г. Ростов-на-Дону). О том, что военному страны-агрессора сообщено о подозрении, СБУ проинформировала на своем официальном сайте 28 июля.

Служба безопасности отметила, что собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника российских оккупационных группировок.

Гостев с 24 февраля до конца мая 2022 года командовал подчиненными ему подразделениями авиации, участвовавшими в захвате части территории Донецкой области. Воздушные удары преступники наносили в том числе по гражданской инфраструктуре города Мариуполь.

"Установлено, что вражеские атаки приводили к гибели мирных жителей города, в том числе детей, а также разрушению жилых домов, больниц и так далее", – отметили в СБУ.

Для ударов захватчики использовали ракеты класса "воздух-земля" и авиационные бомбы, среди которых были запрещены фосфорные боеприпасы.

Кроме того, генерал-лейтенант ВКС РФ лично командовал подразделениями боевой авиации, которые обеспечивали поддержку наземных группировок оккупантов во время штурма украинских городов на Донетчине.

Преступления Гостева квалифицированы по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору);

– ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

– ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. "Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины", – подытожили в СБУ.

Известно, что Гостеву Николаю Васильевичу 60 лет, он уроженец Украины. Родился оккупант в селе Верхняя Люджа Сумской области.

Военный преступник женат, у него есть взрослая дочь. "OSINT Бджоли" ранее заявляли, что у оккупанта остались родственники в Украине, а также публиковали фото его дочери Анастасии в оккупированном Крыму.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента российского ГРУ. Злоумышленник под видом студента разведывал для врага оборону Киевской области.

– В Николаевской области СБУ поймала информатора российских спецслужб, который занимался подготовкой серии воздушных ударов оккупантов по стратегически важным транспортным артериям региона.

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