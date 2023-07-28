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СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему бомбардировкой Мариуполя

Дарья Дурова
Расследования
3 минуты
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Николай Гостев получил подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостеву. Он причастен к подготовке и осуществлению полномасштабного вторжения РФ в Украину. Именно по его приказу оккупанты сбрасывали бомбы и ракеты на временно оккупированный Мариуполь в начале большой войны.

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Гостев является командующим 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил России (г. Ростов-на-Дону). О том, что военному страны-агрессора сообщено о подозрении, СБУ проинформировала на своем официальном сайте 28 июля.

Служба безопасности отметила, что собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника российских оккупационных группировок.

Гостев с 24 февраля до конца мая 2022 года командовал подчиненными ему подразделениями авиации, участвовавшими в захвате части территории Донецкой области. Воздушные удары преступники наносили в том числе по гражданской инфраструктуре города Мариуполь.

"Установлено, что вражеские атаки приводили к гибели мирных жителей города, в том числе детей, а также разрушению жилых домов, больниц и так далее", – отметили в СБУ.

Для ударов захватчики использовали ракеты класса "воздух-земля" и авиационные бомбы, среди которых были запрещены фосфорные боеприпасы.

Кроме того, генерал-лейтенант ВКС РФ лично командовал подразделениями боевой авиации, которые обеспечивали поддержку наземных группировок оккупантов во время штурма украинских городов на Донетчине.

Гостев Николай Васильевич. Архивное фото

Преступления Гостева квалифицированы по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. "Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины", – подытожили в СБУ.

Николай Гостев является фигурантом уголовного расследования в Украине
СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему бомбардировкой Мариуполя

Известно, что Гостеву Николаю Васильевичу 60 лет, он уроженец Украины. Родился оккупант в селе Верхняя Люджа Сумской области.

Военный преступник женат, у него есть взрослая дочь. "OSINT Бджоли" ранее заявляли, что у оккупанта остались родственники в Украине, а также публиковали фото его дочери Анастасии в оккупированном Крыму.

Белкина (Гостева) Анастасия Николаевна
Дочь Николая Гостева в Крыму

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента российского ГРУ. Злоумышленник под видом студента разведывал для врага оборону Киевской области.

– В Николаевской области СБУ поймала информатора российских спецслужб, который занимался подготовкой серии воздушных ударов оккупантов по стратегически важным транспортным артериям региона.

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