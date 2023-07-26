В Киеве задержали агента российского ГРУ: под видом студента разведывал оборону Киевщины. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали агента российского ГРУ. Злоумышленник под видом студента разведывал оборону Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента главного управления генерального штаба из РФ (более известного как игру) во время спецоперации в Киеве. Злоумышленником является житель Донецкой области с высшим техническим образованием, который российская спецслужба дистанционно завербовала в ноябре 2022 года. С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, в зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении. Кроме того фигурант обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак страны-террориста РФ на гражданскую инфраструктуру.

Эта информация требовалась врагу для подготовки новых и корректировки повторных ударов по украинским объектам.

"Впоследствии российский агент уехал в столицу, где решил поступить в аспирантуру одного из вузов столицы. Таким образом он пытался "закрепиться" в Киеве, а в дальнейшем планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора", – добавили в СБУ.

Злоумышленника, о планах которого знали правоохранители, задержали в общежитии высшего учебного заведения, где он получил комнату во время вступительной кампании. Во время обысков у задержанного был обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Он находится под стражей – полностью признал свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ МП Иосифу (Алексею Масленникову). Он поддержал и публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

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