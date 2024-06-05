СБУ сообщила о подозрении коллаборанту из Крыма, который заставляет бизнес платить налоги оккупантам. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении чиновнику оккупационных властей Крыма, который перешел на сторону российских захватчиков с февраля 2014 года. В настоящее время коллаборант активно сотрудничает с врагом и заставляет предпринимателей на полуострове платить налоги администрации "губернатора" Сергея Аксенова.

Об этом сообщили в Facebook ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. Следствие установило, что с 2005 года фигурант служил в разных должностях в системе органов государственной налоговой службы Украины.

После оккупации полуострова по России перешел на сторону врага. Предатель вступил в должность "главного государственного ревизора-инспектора отдела контрольно-проверочной работы налоговой службы Республики Крым". Среди других "заслуг" коллаборанта:

– работа на нескольких руководящих должностях в так называемом "управлении федеральной налоговой службы", перерегистрация имущества по российскому законодательству;

– помощь квази-органу в образовании и функционировании системы доходов и сборов по законам РФ, содействие захватчикам в установлении и поддержке оккупационного режима;

– принуждение предпринимателей регистрировать свою деятельность в соответствии с требованиями российского законодательства и уплачивать "налоги" местной администрации Аксенова;

– интеграция временно оккупированного региона в финансовое, экономическое и бизнес-пространство РФ и его сателлитов.

Перед "губернатором" Крыма коллаборант выслужился на должность "замминистра экономического развития АР Крым" и "благодарного письма" от гауляйтера.

СБУ заочно сообщила злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Спецслужба принимает комплексные меры для привлечения предателя к ответственности, пока он находится на временно оккупированной территории.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ собрала доказательную базу против жены бывшего депутата Игоря Маркова от запрещенной "Партии регионов", Инессы Марковой. Ей сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

– Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который готовил теракты с подрывом авто военнослужащих ТЦК и шпионил также за трансформаторными подстанциями в прифронтовом Запорожье. По результатам спецоперации приспешника врага задержали "на горячем".

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