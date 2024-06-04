Поймали на горячем: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты в Запорожье. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента ФСБ РФ, который готовил теракты с подрывом авто военнослужащих ТЦК и шпионил также за трансформаторными подстанциями в прифронтовом Запорожье. В результате спецоперации приспешника врага задержали "на горячем" – им оказался завербованный российской спецслужбой охранник энергокомпании.

Об этом 4 июня сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, российский агент готовил подрывы авто сотрудников военкоматов Запорожья.

По указанию ФСБ он должен был обнаружить такие машины и установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления.

Для выявления потенциальных целей фигурант ежедневно следил за парковками вблизи ТЦК.

В дальнейшем он должен получить от российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ вражеский замысел был сорван. Российский агент был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны", – сообщили в украинской спецслужбе.

У подозреваемого изъят телефон с доказательствами преступлений.

Также СБУ провела дополнительные меры по обеспечению безопасности мест пребывания и маршрутов военных ВСУ, рассказали в Службе безопасности.

Также СБУ установила, что агент ФСБ шпионил за трансформаторными подстанциями.

Подозреваемым оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле.

В поле зрения врага он попал из-за своей дочери, проживающей в Москве и сотрудничающей с ФСБ РФ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", за что грозит пожизненное заключение.

Он взят под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове СБУ разоблачила местного агента ФСБ, который шпионил за подразделениями ВСУ. В частности, он пытался установить пункты размещения ПВО и выискивал возможное базирование подразделения ГУР "Кракен".

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