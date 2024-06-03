СБУ сообщила о подозрении главе 'Юнармии' в Крыму, вербующему школьников на войну. Фото

Служба безопасности Украины собрала доказательства против Сергея Гаврильчука, руководителя "регионального штаба "Юнармии"" во временно оккупированном Крыму. Находясь на должности, Гаврильчук активно привлекает местных школьников в милитарную организацию страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В каждой школе на полуострове есть распоряжение направлять учащихся в "Юнармию".

Инструкторы этой организации идеологически настраивают детей против Украины, обучают их тактике ведения боя, а также проводят огневую и разведывательно-диверсионную подготовку. Кроме того, в местной ячейке "Юнармии" проводятся полевые выходы для обучения по минно-взрывному делу.

В конце учебного года старшеклассники сдают соответствующий "экзамен", по результатам которого Гаврильчук лично вербует их в вооруженные силы РФ. Таким образом, он выполняет указания Кремля по пополнению оккупационных группировок, воюющих против украинских сил обороны.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно объявили Гаврильчуку подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению Гаврильчука к ответственности за его преступления против украинцев.

Напомним, что был разоблачен и задержан российский пособник, который поджег две электрические подстанции в апреле 2024 года в Болградском районе Одесской области, уничтожив оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Донецкой области задержан информатор страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призвала убивать украинских пленников.

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