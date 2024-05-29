Был завербован ФСБ: СБУ задержала диверсанта, поджегшего электроподстанции на Одесщине. Фото

Разоблачен и задержан российский пособник, который в апреле 2024 года поджег две электрические подстанции в Болградском районе Одесской области, уничтожив оборудование. 36-летнему местному жителю, исполнителю преступления, уже объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Его нанял 42-летний гражданин Молдовы, завербованный ФСБ РФ, который имел вид на постоянное проживание в Украине. "Исполнителя мы задержали в Одессе. Организатор скрылся за границу и будет объявлен в розыск", – сообщили оперативники управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Одесской области.

Обоим фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что мужчина облил пятью канистрами бензина две электрические подстанции. Технологическое оборудование сгорело и электроподстанции были выведены из строя. Они обеспечивали светом восемь населенных пунктов региона – это сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения.

"В качестве вознаграждения за свои "услуги" мужчина рассчитывал получить 2 тысячи долларов США, но не успел – его задержали правоохранители", – отметили в ОГПУ. Мужчина пытался уехать за границу, его поймали на одной из автодорог.

Расследование провели по ч. 2 ст. 113 УК (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Правоохранители нашли вещественные доказательства, в частности емкости от горючего, автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, одежду и другое.

По данным СБУ, организатором диверсии является уголовник из Молдовы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины.

Иностранцу также планируется сообщить о подозрении – заочно. Его объявят в международный розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Донецкой области задержали информаторшу страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призывала убивать украинских пленных.

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