СБУ сообщила о подозрении главе следкома РФ Бастрыкину: все улики собраны

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин получил заочное подозрение за преступления, совершенные против Украины. Расследование идет по двум статьям Уголовного кодекса нашей страны.

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Указанный российский чиновник способствует массовым репрессиям на временно оккупированных территориях Украины. О следственных действиях 11 февраля рассказала пресс-служба СБУ.

Служба безопасности отметила, что собрала масштабную доказательную базу, в частности, задокументировала деятельность Бастрыкина по введению оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.

Следователями доказано, что руководитель следкома РФ выполнял и продолжает выполнять задачи высшего военно-политического руководства страны-агрессора по подавлению сопротивления украинцев на ВОТ.

Кроме того, россиянин публично поддерживает агрессивную политику Москвы. В эфирах пропагандистских телеканалов он неоднократно оправдывал неспровоцированную вооруженную агрессию России и захват украинских территорий.

На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили руководителю следственного комитета РФ о подозрении по:

– ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные с использованием средств массовой информации);

– ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом повторно).

Добавим, что Бастрыкин возглавил следком РФ еще в 2011 году. 69-летний представитель Кремля находится под санкциями стран ЕС, США, Великобритании и некоторых других государств.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян. Собрана исчерпывающая доказательная база того, что она публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

– Подозрение также получила бывшая журналистка каналов Виктора Медведчука Диана Панченко. Украинка поддерживает оккупацию восточных регионов нашей страны и создает фейки, оправдывающие агрессора.

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