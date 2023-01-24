СБУ объявила о подозрении журналистке Диане Панченко
Бывшая журналистка каналов Виктора Медведчука Диана Панченко получила подозрение от Службы безопасности Украины за оправдание войны РФ против Украины.
Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Как известно, в начале января СБУ начала досудебное расследование в отношении Панченко из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь.
Туда коллаборантка направилась для съемок пропагандистского репортажа.
Диана Панченко – бывшая ведущая каналов NewsOne, "112 Украина", ZIK, "Первый независимый" та UkrLive, принадлежавших куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку.
После масштабного вторжения РФ Панченко в соцсетях распространяла нарративы кремлевской пропаганды и антиукраинские настроения.
В апреле 2022 года она попала в "реестр госпредателей", созданный Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины и движением "Честно", но из Украины не уехала.
В 2021 году пропагандистка заявила, что поедет на "Славянский базар" в Беларуси, поскольку, по ее мнению, "искусство и музыка должны оставаться вне политики".
Панченко внесена также в базу "Миротворец", а с 15 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.