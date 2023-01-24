СБУ объявила о подозрении журналистке Диане Панченко

Бывшая журналистка каналов Виктора Медведчука Диана Панченко получила подозрение от Службы безопасности Украины за оправдание войны РФ против Украины.

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Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Как известно, в начале января СБУ начала досудебное расследование в отношении Панченко из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь.

Туда коллаборантка направилась для съемок пропагандистского репортажа.

Диана Панченко – бывшая ведущая каналов NewsOne, "112 Украина", ZIK, "Первый независимый" та UkrLive, принадлежавших куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку.

После масштабного вторжения РФ Панченко в соцсетях распространяла нарративы кремлевской пропаганды и антиукраинские настроения.

В апреле 2022 года она попала в "реестр госпредателей", созданный Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины и движением "Честно", но из Украины не уехала.

В 2021 году пропагандистка заявила, что поедет на "Славянский базар" в Беларуси, поскольку, по ее мнению, "искусство и музыка должны оставаться вне политики".

Панченко внесена также в базу "Миротворец", а с 15 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.