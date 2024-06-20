СБУ сообщила о подозрении генералу Росгвардии, причастному к гибели людей и массовым репрессиям на Донетчине. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генералу Росгвардии, ответственному за массовые репрессии на временно оккупированной части Донетчины. Фигурант дела, Игорь Семиляк, является командующим созданного оккупантами "главного управления Росгвардии ДНР".

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Об этом 20 июня сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, украинская спецслужба собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника страны-агрессора, причастного к гибели людей и массовым репрессиям на оккупированной Донетчине.

"Главное управление Росгвардии ДНР", которым командует Семиляк, было сформировано по указанию Кремля для массовых репрессий против населения и установления контроля над захваченными территориями.

С начала 2023 года по приказу Семиляка его подчиненные осуществляют насильственную "фильтрацию".

Тех, кого посчитали потенциальными участниками сопротивления, похищали и арестовывали в местные концлагеря, действующие под видом 17 "фильтрационных пунктов".

В застенках к людям применяли психологическое давление, угрозы убийства и физические пытки, которые для многих пострадавших привели к тяжелым последствиям.

По данным следствия, Семиляк был назначен руководителем местного "филиала" Росгвардии в начале 2023 года.

В дальнейшем в состав формирования вошла значительная часть наемников ЧВК "Вагнер" и батальона "Восток".

Чтобы охватить репрессиями большие территории региона, "на усиление" группировки Семиляка было направлено сразу три полка 116-й отдельной бригады спецназа Росгвардии.

На их базе вражеский генерал создал дополнительные подразделения полиции специального назначения – "ОМОН" и "СОБР".

Следователи СБУ заочно сообщили Семиляку о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, приведшим к гибели людей и других тяжких последствий);

– ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней, организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации);

– чч. 2, 3 ст. 260 (создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, его финансирование, снабжение оружием, боеприпасами и военной техникой).

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

"Злоумышленник будет найден и наказан за преступления против украинцев", – заявили в СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что враг усилил фильтрацию на временно оккупированной территории Донетчины. Захватчики устроили массовую проверку людей на лояльность Украине. Мужчин вербуют в армию РФ, поскольку в РФ из-за больших потерь "заканчиваются" зеки.

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