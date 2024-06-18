Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия на захваченной части Донетчины – ЦНС

На временно оккупированной территории Донетчины российские захватчики ужесточили фильтрацию. Оккупанты устроили массовую проверку населения на лояльность к Украине и вербуют в армию РФ, поскольку у страны-агрессора из-за больших потерь "заканчиваются" зеки.

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Об этом 18 июня сообщили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. По данным ЦНС, в одном из сел, близких к линии фронта, враг согнал людей в помещение школы.

Всем – до 60 лет. У людей изъяли все средства связи и документы, а также запретили покидать место содержания до завершения фильтрации.

Мужчинам предлагают подписать контракт с оккупационной армией РФ, поскольку вопрос пополнения больших потерь врага сейчас стоит очень остро, сообщили в ЦНС.

"Известно, что в России уже заканчиваются зеки, которых массово отправляют умирать в Украине", – говорится в сообщении.

В ЦНС призвали всех небезразличных граждан вместе противостоять оккупантам. Сделать это можно безопасно для себя.

При наличии информации о местонахождении войск РФ, их технике, о преступлениях коллаборантов, необходимо сообщать данные на анонимный чат-бот.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе захватчики решили создать новую военно-логистическую базу в районе станции Мариуполь-Сортировочная. Построить ее хотят за счет "национализации", то есть кражи земель мариупольцев.

Кроме того, в захваченном городе оккупанты принялись строить лагерь для беженцев из Белгородской области РФ. Он должен появиться на территории бывшего детского лагеря "Орленок".

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