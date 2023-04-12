СБУ сообщила о подозрении экс-беркутовцу, создавшему агентурную сеть РФ в Украине: собирали разведданные. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения МВД "Беркут", которое было ликвидировано в 2014 году за преступления на Майдане. Валерий Астахов по поручению ФСБ РФ создал агентурную сеть для сбора разведданных во фронтовых областях Украины.

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Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, личность лидера агентурной группы была разоблачена в ходе контрдиверсионных мероприятий на Донетчине в августе 2022 года.

После оккупации Крыма Астахов перешел на сторону врага и вступил в так называемую "Евпаторийскую роту народного ополчения", подконтрольную ФСБ.

В начале масштабного российского вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать агентурную группу для разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных территорий Украины, в том числе из Бахмута.

Основной задачей был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны вблизи фронта.

Данные агенты РФ переправляли Астахову через Telegram в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов.

Эти данные бывший беркутовец передавал своим кураторам из ФСБ на территории оккупированного Крыма. Оккупанты использовали их для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили Астахову о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Правоохранители продолжают меры по привлечению к ответственности предателя, а также всех его приспешников и их кураторов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ разоблачила двух информаторов на Харьковщине. Они сливали важные данные РФ, которые оккупанты планировали использовать для диверсий и обстрелов.

– Также задержан информатор врага, который собирал данные об обороне Пивденноукраинской АЭС.

– Бывший начальник службы охраны предприятия в Николаеве получил 8 лет тюрьмы за корректировку ракетных ударов РФ по школам. Мужчина собирал разведывательные данные о локациях ВСУ.