Корректировал ракетные удары РФ по школам: житель Николаева получил 8 лет тюрьмы за работу на ГРУ РФ. Фото

Житель Николаева, бывший начальник службы охраны одного из объектов инфраструктуры, получил 8 лет тюрьмы за корректировку российских ракетных ударов по учебным заведениям. Мужчина с начала масштабного вторжения собирал разведданные о локациях Вооруженных сил Украины.

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Как 8 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора, суд вынес приговор по публичному обвинению Николаевской областной прокуратуры. Корректировщик огня оккупантов признан виновным по статьям о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины) и оправдании агрессии РФ (ч. 2, 3 ст. 436-2) (фото размещены внизу новости).

По данным следствия, осужденный вел постоянное наблюдение за интересующими врага объектами, а результаты присылал кураторам через закрытые каналы связи. Полученные данные оккупанты использовали для прицельных ракетных ударов.

По материалам СБУ, житель Николаева сотрудничал с ГРУ РФ. Именно по его "наводке" российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам – оба здания были полностью разрушены.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе 2022 года в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах области.

Корректировщиком оказался бывший начальник службы охраны одного из объектов инфраструктуры Николаева.

После начала вторжения военная разведка РФ дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

В поле зрения ГРУ он попал из-за своей активности в пророссийских пабликах, где неоднократно выражал поддержку вооруженной агрессии России.

Во время обыска дома у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

До вступления приговора в законную силу предатель будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала информатора врага, которая создала Telegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы. Ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

– СБУ взялась за блогершу, которая призвала отделить Закарпатье от Украины. Женщина распространяла в сети сепаратистские призывы.