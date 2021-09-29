СБУ сообщила о подозрении агенту ФСБ РФ в деле об убийстве украинского спецназовца

Служба безопасности Украины объявила о подозрении "наемному убийце", которого ФСБ России завербовала для ликвидации украинского спецназовца. Агенту сообщено о государственной измене.

Об этом говорится на сайте СБУ. В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Убийство офицера произошло в 2016 году в Ривненской области, его совершила так называемая "боевая двойка", в состав которой входили завербованные представителями ФСБ мужчины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Установлено, что в апреле 2016 года агенты прибыли из РФ для сбора информации о военнослужащих ВСУ и работниках оборонных предприятий. Полученные данные они передавали своим "кураторам".

Видео дня

Впоследствии участники группы получили задание убить члена военного подразделения спецназначения. Для этого подозреваемый скрыто переправил из России оружие – пистолет с глушителем.

Другого участника группы задержали еще в ноябре 2016 года при попытке пересечения границы. Суд вынес ему приговор в виде 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре разоблачили конструкторское бюро, которое тесно сотрудничало с властями оккупированного Россией Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергоинфраструктуры полуострова – выполняли конструкторские работы в АО "КрымТЭЦ" ("Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей").

Ранее сотрудники СБУ обнаружили очередные доказательства присутствия России на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Разоблачить оккупанта в этот раз удалось благодаря так называемым "реформам" образования, которые стандартизируют под российские критерии.