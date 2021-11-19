СБУ сообщила о 'криптоферме' в Виннице: кому принадлежали 3428 приставок PlayStation 4 и для чего их использовали

Служба безопасности Украины летом заявила, что якобы разоблачила одну из крупнейших майнинг-ферм в Украине. Тогда было изъято около 5000 единиц компьютерной техники. Однако, как выяснилось, имущество может принадлежать IT-компании ММИ Engineering, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Об этом пишет издание dev.ua. Как отмечается, "мейнеры" якобы размещались на одном из складских помещений "Винницаоблэнерго". Там они незаконно потребляли электроэнергию. При этом в "Винницаоблэнерго" сообщили, что краж электроэнергии из сетей не было.

Как писали в СБУ, ферму якобы создали жители Киева и Винницы. Среди прочего было изъято 3428 приставок PlayStation 4.

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Позже на сайте MMI Engineering появилось сообщение о том, что компания лишилась имущества на сумму 30 млн грн и была вынуждена приостановить свою деятельность.

Как было сказано в заявлении компании, имущество, в том числе игровые приставки, на самом использовали для тренировки искусственного интеллекта, компьютерного программирования и обслуживания компьютерных сетей.

В то же время в MMI Engineering добавили, что электроэнергию не воровали, а имеют все необходимые документы с энергетическими компаниями АО "Винницаоблэнерго" и ООО "Энера Винница".

Арест на часть изъятого имущества удалось снять только 2 сентября. Решение принял Печерский суд Киева. Разбирательство в судах продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области майнеры нанесли государству 3 млн гривен ущерба, прежде чем их "криптоферму" успели разоблачить сотрудники СБУ.