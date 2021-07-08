В 'Вінницяобленерго' опровергли масштабную кражу электроэнергии: о 'криптоферме' не слышали

Сотрудники государственной Службы безопасности разоблачили крупнейшую "криптоферму" в Украине, основанную майнерами на базе АО "Винницаоблэнерго". Ежемесячно злоумышленники, незаконно используя электроэнергию, наносили ущерб предприятию от 5 млн грн. При этом в компании сообщили, что краж электроэнергии из сетей не зафиксировано.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства в Винницкой области. В ходе обысков с "криптофермы" было изъято пять тысяч единиц компьютерной техники, включая:

3800 игровых приставок;

более 500 видеокарт;

50 процессоров;

черновую документацию по учету потребления электроэнергии;

блокноты, телефоны, флэш-накопители.

Сколько именно времени майнеры использовали площади АО и на какую сумму выявили биткоинов, на сайте не сообщается в интересах следственной группы. Однако известно, что в отношении "криптовалютчиков" открыто уголовное производство по ст. 188 ч.1 (похищения воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины. Виновным грозит срок лишения свободы до трех лет.

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При этом в "Винницаоблэнерго" сообщили, что краж электроэнергии из сетей не было.

"Официально заявляем, что наша компания не имеет никакого отношения к любой противоправной деятельности. В помещениях, принадлежащих нашей компании, никогда не работало оборудование предназначено для майнинга криптовалют", – говорится в сообщении.

В то же время в "Винницаоблэнерго" признали, что на территории предприятия проводились следственные действия, но в ходе обследования не было выявлено никаких фактов краж электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области майнеры нанесли государству 3 млн гривен убытков, прежде чем их "криптоферму" успели разоблачить сотрудники СБУ.