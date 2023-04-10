Наживались на жителях Бахмута, которые бежали от войны: СБУ разоблачила мошенников, которые обманывали людей, обещая выезд за границу. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у мирных людей за выезд из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара в Донецкой области. Киберспециалисты СБУ совместно с правоохранителями Польши нейтрализовали транснациональную группировку злоумышленников.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что жулики наживались на жителях фронтовых регионов Украины.

За разные суммы дельцы "гарантировали" людям вывезти их в более безопасные регионы страны. Свои "услуги" мошенники в среднем оценивали в 30 тыс. грн.

Злоумышленники в основном обманывали инвалидов и родителей малолетних детей, используя группы в соцсетях и мессенджерах. Мошенники брали у них 50% предоплаты за свои "услуги".

Банковские карты, номера которых предоставляли злоумышленники своим клиентам для перечисления денег, были оформлены на подставных лиц.

После получения денег мошенники исчезали и больше не выходили на связь с потерпевшими.

По такой схеме они выманили у людей более 1,5 млн грн.

Еще одной "целевой аудиторией" злоумышленников были мужчины призывного возраста, которым они обещали за "отдельную плату" изготовить фальшивые документы для выезда из Украины.

СБУ провела спецоперацию в разных областях Украины, в ходе которой удалось задержать одного из организаторов мошеннической схемы. Им оказался житель Житомирщины. Именно он контактировал с людьми, предлагая им эвакуацию.

Еще два организатора схемы, граждане Украины, сейчас находятся в одной из стран Евросоюза. СБУ вместе с европейскими партнерами работают над их задержанием и экстрадицией.

По месту жительства злоумышленников в нескольких регионах Украины правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили: мобильные телефоны, содержащие доказательства незаконной деятельности и 10 банковских карточек, на которые мошенники получали деньги.

Задержанному организатору преступной группы уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ ликвидировала три схемы уклонения от мобилизации в Украине. Среди задержанных председатель военно-врачебной комиссии и адвокат.

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