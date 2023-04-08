СБУ ликвидировала три схемы уклонения от мобилизации в Украине: среди задержанных – глава ВВК и адвокат. Фото

Служба безопасности заблокировала три схемы уклонения граждан Украины от всеобщей мобилизации в условиях военного положения. О подозрении сообщили пяти организаторам сделок, среди которых оказались глава военно-врачебной комиссии (ВВК) и адвокат.

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Военнообязанные нарушители закона предлагали избежать призыва на службу на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что стоимость "услуг" составляла $3-6 тыс. в зависимости от срочности "решения вопроса". Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделки и не допустили бегства от мобилизации сотни "уклончан".

В частности, две преступные схемы разоблачили в Киеве. Первую из них организовал глава ВВК одного из столичных районов. За деньги мужчина безосновательно оформлял "клиентам" документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Другую сделку наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший мужчинам выехать за пределы Украины в качестве водителей гуманитарных перевозок. Примечательно, что его сообщницу специалисты СБУ разоблачили еще в декабре прошлого года.

Также на Закарпатье были задержаны адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу. Злоумышленники пытались скрытно переправить военнообязанных в страны Евросоюза вне контрольно-пропускных пунктов.

Фигурантам тоже сообщили о подозрении, но уже по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В делах продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Мероприятия проводились сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области тех, кто не хотел встать на защиту Родины, вывозили за границу на скорой. Такую схему организовал местный житель вместе с фельдшером. Второго уже задержали, а его подельника разыскивают.

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