Сотрудничал с оккупантами: СБУ задержала экс-нардепа-'регионала' при попытке побега из Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего депутата-регионала Владислава Лукьянова. Соратник беглого экс-президента Виктора Януковича платил налоги государству-агрессору на оккупированной территории, способствовал оккупантам и оправдывал российское полномасштабное вторжение в Украину.

Задержали бывшего функционера Партии регионов в Одесской области при попытке выехать за пределы Украины. О задержании экс-нардепа сообщили в СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности помешали бегству из Украины бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии РФ. Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска на Одесщине. Оттуда 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста", – отмечено в сообщении.

В Службе не назвали имени задержанного бывшего "народного избранника", а на опубликованном фото лица его заблюрено.

Однако в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" опубликовали фото без ретуши и заметили, что речь идет именно о Владиславе Лукьянове. За время, прошедшее с тех пор, как Лукьянов "гастролировал" с поддержкой незаконного "референдума" на Донбассе и проталкивал пророссийскую повестку дня, нацепив "георгиевскую ленту", внешне он довольно сильно изменился. Однако в мужчине на фото с сотрудником СБУ, пусть и не без труда, можно узнать Лукьянова.

В СБУ напомнили, что в 2020 году бывший нардеп-"регионал" от запрещенной ныне ОПЗЖ смог стать депутатом городского совета Бахмута. Когда же РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и захватила часть Донетчины, Лукьянов решил пойти на сотрудничество с оккупантами.

"После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения", – говорится в сообщении СБУ.

Однако сам "наслаждаться" всеми "преимуществами" российской оккупации Лукьянов почему-то не захотел. Он перебрался на подконтрольную правительству территорию Украины. Своей компанией управлял в удаленном режиме.

При этом по распоряжению Лукьянова его компания регулярно уплачивала средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов".

"Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины. Кроме того, злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию России, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских телеграм-каналов", – говорится в сообщении СБУ.

А недавно Лукьянов решил выехать из Украины за границу – при попытке сделать это в Одесской области экс-нардеп был задержан.

"При обыске у задержанного изъят мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его преступных действий. В настоящее время депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос о дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение", – рассказали в СБУ, добавив, что комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала соратницу Шария, пытавшуюся сорвать мобилизацию в Украине.

Также сообщалось, что Служба обезвредила экс-"регионала", наводившего авиабомбы РФ на Сумскую область.

Кроме того, СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков, которые помогали подключить ЗАЭС к "Росатому". По заказу россиян они также разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию по модернизации атомных станций в РФ. Таким образом, агрессор пытался получить новые технологии в сфере атомной энергетики.