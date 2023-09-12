СБУ разоблачила заключенного-агента ФСБ, который искал корректировщиков для ударов РФ по Львову. Фото

Заключенный, который отбывал наказание в исправительной колонии Львовщины, оказался агентом ФСБ РФ. У правоохранителей есть доказательства, что он участвовал в подготовке воздушных атак РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении предателя 12 сентября на официальном сайте. Он искал корректировщиков, которые должны были сливать информацию противнику.

Среди основных целей оккупантов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых на свободе.

Собранные данные агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ.

За каждую выполненную задачу вражеская спецслужба "гарантировала" от 1 до 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от значимости украинского объекта.

В СБУ заявили, что разоблачением преступника сорвали планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.

Известно, что злоумышленнику – 48 лет. Он – местный житель, с 2019-го отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления.

В поле зрения спецслужбы страны-агрессора мужчина попал из-за своих комментариев в "Одноклассниках" в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Заключенного завербовали дистанционно под видом знакомства с гражданкой России.

Переписка подозреваемого:

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении за:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники СБУ задержали в Киеве "военного оборотня", работавшего на ФСБ. Злоумышленник готовил новые удары страны-террориста по столичным ТЭЦ.

– Также Служба безопасности по горячим следам задержала россиянку, корректировавшую вражеские удары по городу Сумы 7 сентября. Ею оказалась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время живет в Сумах.

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