СБУ разоблачила в Киеве "военного оборотня", который готовил новые удары по столичным ТЭЦ. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержали в Киеве "военного оборотня", работавшего на ФСБ. Злоумышленник готовил новые удары страны-террориста РФ по столичным ТЭЦ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Киеве. Он занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы. Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФБС задействовала своего резидента – руководителя агентурной группы. Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на оккупантов.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации с координатами тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

"За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проведенной "работы" и важности полученной информации. По имеющимся данным, разведывательные сведения потребовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов", – подчеркнули в СБУ.

Российский агент был задержан в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеской задачи. При обыске по месту его жительства в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Задержанный агент ФСБ находится под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины по горячим следам задержала россиянку, корректировавшую вражеские удары по Сумам 7 сентября. Ею оказалась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время живет в Сумах.

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