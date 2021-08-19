СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые пытались завербовать украинского офицера. Видео

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников ФСБ РФ, которые пытались завербовать офицера СБУ в Запорожской области. В частности, российские спецслужбы интересовала информация о Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Вербовщики давили на офицера через его отца, которого задержали во время посещения России в личных целях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", – говорится в сообщении.

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Были установлены кадровые офицеры ФСБ, которые непосредственно принимали учатся в вербовке. Это Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ в сотрудничестве с Запорожской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона.

Отмечается, что это не первый случай, когда офицеры СБУ не поддаются на попытки склонить их к государственной измене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ России. Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ.

Ранее Служба безопасности пресекла деятельность шпиона российских спецслужб. Завербованный украинец намеревался наладить канал вывоза оборудования военного назначения.