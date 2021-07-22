СБУ разоблачила преступную схему оформления документов для моряков на $150 млн. Фото

Сотрудники государственной Службы безопасности в присутствии следственных органов Офиса генпрокурора разоблачили и заблокировали схему незаконного оформления документов для моряков. В год преступная деятельность злоумышленников приносила им прибыль в 150 млн долларов США.

Наиболее возмутительным при проведении следственных действий оказался тот факт, что частное агентство получило доступ к государственному реестру, что и позволяло им оказывать "черные" услуги. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Силовики указали, что в этой схеме объединили работу сети агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и вносили ложную информацию в данные госреестра.

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"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Таким образом у моряка не было другого выхода, как вернуться к агенту за помощью", – отметили в СБУ.

Тот, в свою очередь, с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал высокие результаты тестирования и в конечном результате подтверждал квалификацию. Заказчику при этом не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования, предусмотренные нормами Морского права.

В зависимости от должности, на которую моряк претендовал при уходе в рейс, стоимость незаконных услуг так называемого "частного агента" обходилась ему от 3 до 8 тыс. долл.

В ходе следственных действий было установлено, что в схеме были задействованы бывшие и действующие чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Сейчас правоохранители решают вопрос о вынесении всем причастным к незаконной схеме обвинительного акта, а также дальнейшей меры пресечения, которую вынесет суд.

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