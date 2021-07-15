В Турции задержали судно с украинскими моряками, члены команды арестованы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Украинских моряков арестовали в Турции

Украинского капитана судна MSC CAPUCINE R, следовавшего под флагом Либерии, а также трех его помощников, тоже граждан Украины, арестовали в Турции. Всех их обвинили в контрабанде наркотиков.

Решение вынесла прокуратура города Искендерун, расположенного в провинции Хатай на юге страны. Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, задержание произошло в порту Искендеруна 10 июля. Экипаж MSC состоит из 24 украинцев и одного иностранца. Уже на следующий день местная прокуратура арестовала капитана с помощниками.

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Судно MSC CAPUCINE R

"Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", – сказал Николенко.

Местоположение корабля

Он заверил, что украинское посольство в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь. Дело держит на контроле также департамент консульской службы МИД Украины.

Экипаж MSC CAPUCINE R – 24 украинца и один иностранец

Отмечается, что украинцам предоставили адвоката и переводчика. Со своей стороны консулы поддерживают связь с родными задержанных.

Задержание произошло в порту Искендеруна 10 июля

Помимо этого, наше дипучреждение обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия, посещение моряков.

MSC CAPUCINE R находится в порту Искендеруна

"Остальные члены экипажа находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", – пояснил Николенко.

Данные о судне MSC CAPUCINE R

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