СБУ разоблачила на Черкасщине сеть псевдоминеров, которую координировали из России. Фото

В Черкасской области разоблачили сеть, причастную к серии фейковых минирований в регионе. Их курировали из России.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Одним из исполнителей был студент-первокурсник (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Минирование" школ, колледжей, жилых домов и торгово-развлекательных центров происходило через закрытые Telegram-каналы, которыми управляют с территории РФ. Однако во всех случаях взрывчатки не обнаружили.

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Студента, который был одним из исполнителей, задержали прямо в учебном заведении. Он, также создал собственный Telegram-канал, в котором публиковал фото и видео "минирований" и получал через него заказы на очередные объекты.

Парень сказал, что хотел увеличить рейтинг своего канала и заработать деньги.

Во время обысков у него изъяли компьютер и мобильный телефон, где содержится переписка с российскими кураторами.

СБУ проверяет его на причастность к другим таким же преступлениям на территории Украины.

В спецслужбе подчеркнули, что к распространению волны псевдоминирований кураторы из РФ привлекают украинцев, обещая им анонимность и предоставляют четкие инструкции.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украине возросло количество псевдоминирований. По словам главы МВД Дениса Монастырского, это является элементом гибридной войны против нашей страны.