СБУ разоблачила международную сеть хакеров-вымогателей: среди участников были украинцы и россияне. Фото

Правоохранительными органами США, Великобритании и ЕС раскрыта глобальная сеть хакеров-вымогателей, среди участников были украинцы и россияне. В частности, удалось остановить активность международной группировки хакеров LockBit.

Служба безопасности Украины сообщает, что "кибероперацию проводили совместно с Национальной полицией, Европолом и Офисом генпрокурора". В Евроюсте о нашей стране вспомнили только один раз, рассказав, что двое членов команды вымогателей были арестованы в Польше и Украине. Нацполиция уточнила: в Тернополе разоблачили отца и сына из группировки LockBit.

Злоумышленники воровали у известных компаний тайную информацию и персональные данные, а затем требовали за них выкуп. Упомянутые украинцы, по словам наших правоохранителей, наносили кибератаки с целью выкупа по Франции.

В общей сложности, за последние пять лет группа осуществила более трех тысяч кибератак против финансовых учреждений и корпораций всех западных стран. Сообщается, что у одной американской компании хакеры требовали более 90 млн долларов.

В ходе операции правоохранители заблокировали даркнет-сайты группировки, изъяли в США и странах ЕС более 30 серверов и заблокировали более 200 криптовалютных счетов. В Украине же были "обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности". Полученные вещдоки будут предоставлены международным партнерам, пообещали в СБУ.

"Нанесен серьезный удар по LockBit, самой активной в мире группе киберпреступников, которая предлагает программы-вымогатели как услугу", – сообщил Евроюст.

Хакерская группировка LockBit известна своим вирусом-вымогателем. Считается, что группировка предоставляет вирус другим киберпреступникам в обмен на процент от оплаченных выкупов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

В свою очередь, кибератака Главного управления разведки Украины "положила" сервер спецсвязи министерства обороны России. В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями российского ведомства.

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