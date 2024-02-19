Российские хакеры атаковали украинские СМИ и распространили фейки: детали

Страна-агрессор продолжает информационную войну против нашей страны. В субботу, 18 февраля, российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Специалисты госучреждения уже проводят исследование указанного инцидента.

К Правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA , действующую при Госспецсвязи, уже обратились представители ряда украинских интернет-ресурсов.

CERT-UA призывает при наличии подозрения, что вы были атакованы, немедленно обращаться к экспертам команды.

Напомним, в декабре стало известно, что российские хакеры посылают письма якобы от оператора "Киевстар" и Службы безопасности Украины с вредоносным программным обеспечением. Тематика писем – "задолженность по договору "Киевстар". Также отправляется вложение в виде архива "Задолженность абонента.zip".

Позже в СБУ рассказали, что российские хакеры месяцами находились в системе "Киевстара". В мобильном операторе не подтвердили эту информацию. Напротив, утверждают там, при расследовании фактов утечки персональных данных абонентов не обнаружено.

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