СБУ разоблачила еще 15 организаторов схем для уклонистов: среди подозреваемых – депутат горсовета. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила еще 15 организаторов схем для "уклонистов" и ликвидировала четыре новых канала нелегального выезда военнообязанных за границу. Среди подозреваемых – депутат Черниговского городского совета.

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Об этом 6 июля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, к сделкам причастны 15 человек из разных регионов Украины, которые предлагали выехать за границу на основании фиктивных документов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

За "услугу" брали до 8 тыс. долларов в зависимости от срочности выезда и сложности маршрута.

Так, в Киеве задержали четырех местных жителей, которые изготовляли фальшивые медсправки для побега за границу.

В Чернигове разоблачен депутат горсовета, который вместе с тремя местными предпринимателями разработал схему незаконного выезда в ЕС.

Злоумышленники оформляли своих "клиентов" как водителей-волонтеров городской общественной организации, возглавляемой депутатом. Затем их данные вносили в систему "Шлях", что давало основания для выезда за пределы Украины.

Сам депутат скрывается за границей, ему сообщено о подозрении и решается вопрос об объявлении в розыск.

А в Ривненской области нейтрализована банда, специализировавшаяся на нелегальной миграции. В нее входили, в частности, адвокат, его помощник и два перевозчика, которые имели лицензии на осуществление международных рейсов.

"Заказчиков" оформляли как водителей и готовили их выезд на нескольких автомобилях в ЕС.

Кроме того, на Львовщине задержан 53-летний мужчина, который хотел продать фиктивные медсправки.

На основании собранных доказательств всем ключевым организаторам сделок сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ ликвидировала три разных схемы бегства уклонистов за границу на Закарпатье, Ивано-Франковщине и Тернопольщине. Стоимость "услуги" могла достигать 12 тысяч евро.

– На Киевщине разоблачили делков, которые за 7,5-8 тыс. долларов продавали уклонистам "белые билеты". "Клиентам" предлагали решить вопрос "под ключ".

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